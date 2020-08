Terni, scontro fra auto e scooter in via Carducci: due feriti

Serio incidente stradale nel pomeriggio di lunedì in via Carducci, a Terni. Lo scontro, violento e avvenuto all’altezza dell’incrocio con strada di Valle Verde, è stato fra una Peugeot 5008 ed uno scooter con in sella un giovane. Quest’ultimo è stato soccorso dal 118 e condotto in ospedale in ‘codice giallo’. Trasportata al ‘Santa Maria’ – stesso codice di gravità – anche la conducente dell’auto, rimasta bloccata all’interno ed estratta dai vigili del fuoco, giunti sul posto insieme ai sanitari ed alla polizia Locale di Terni. Dal comando di corso del Popolo giunge intanto un appello: eventuali testimoni del sinistro contattino lo 0744.426000.

Condividi questo articolo su