Terni, scontro fra auto e scooter in via Di Vittorio

Incidente stradale nella tarda mattinata di mercoledì a Terni, all’incrovio fra via Pastrengo e via Di Vittorio. L’impatto è stato fra uno scooter con in sella un ternano di 56 anni ed un’autovettura condotta da una 34enne della Moldavia, con a bordo il figlio di 9 anni. Ad avere la peggio è stato il primo, finito a terra ma che fortunatamente non ha riportato conseguenze particolari, avendo rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

Condividi questo articolo su