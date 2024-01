Terni: scontro fra due auto all’incrocio Brin-Centurini. Anziano in ospedale

Incidente stradale nella prima mattinata di lunedì 1° gennaio a Terni, poco prima delle ore 7, al ‘solito’ incrocio semaforico fra i viali Brin, Centurini e Breda. L’impatto è stato fra due autovetture: una Fiat Panda condotta da un anziano – che non avrebbe rispettato il ‘rosso’ – ed una Citroen C3 con a bordo un uomo e una donna. Il primo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto, per i rilievi, si sono portati i carabinieri di Terni, con gli addetti di Area Sicura intervenuti per il ripristino della carreggiata.

