Incidente stradale martedì mattina all’incrocio fra via Piave e viale Brenta, a Terni. Coinvolte due autovetture i cui conducenti sono stati entrambi trasportati in ospedale dal 118 per gli accertamenti e le cure del caso. Si tratta di una Nissan con al volante una 32enne in stato di gravidanza ed un’Alfa condotta da un 38enne invalido. Sul posto per accertare la dinamica del sinistro e gestire la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

