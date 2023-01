Terni: scontro fra due auto in via Battisti. Tre persone in ospedale, anche un minorenne

Serio incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì in viale Cesare Battisti a Terni, nei pressi di largo Don Minzoni. L’impatto – violento – è stato fra due autovetture: una Audi condotta da una donna di 53 anni (M.V. le sue iniziali) e una Fiat Bravo con al volante un uono di 69 anni (S.N.) e il nipote 12enne come passeggero. Tutti i coinvolti sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Terni, il 69enne – pur vigile e cosciente – in ‘codice rosso’. Da valutare se il sinistro sia stato innescato da un malore che potrebbe averlo colpito. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni, unitamente a personale Area Sicura per la messa in sicurezza della carreggiata.

Condividi questo articolo su