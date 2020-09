Terni, scontro fra due scooter in via Mazzini

Incidente stradale nella tarda mattinata di mercoledì in via Mazzini, a Terni. L’impatto è stato fra due scooter: uno condotto da un umo di 46 anni e l’altro da un uomo di 70 anni. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, soccorso dal 118 e condotto in ospedale per le cure del caso. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale ternana – ufficio incidenti e nucleo radiomobile – per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro che non ha comunque avuto, fortunatamente, gravi conseguenze.

