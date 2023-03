Terni: scontro in viale Brin. Convolte due autovetture

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì all’incrocio semaforico fra i viali Breda, Centurini e Brin. L’impatto è stato fra due autovetture: una Ford Fiesta condotta da un ternano di 34 anni (A.T. le sue iniziali) e una Kia con al volante una donna di 43 anni di origini tedesche (T.D.). Nessuno dei due conducenti ha avuto necessità dei soccorsi da parte del 118. Gli agenti della polizia Locale di Terni sono intervenuti per gestire la viabilità, ricostruire la dinamica dell’accaduto ed effettuare i necessari accertamenti, a partire dall’alcol test ai coinvolti. La messa in sicurezza della carreggiata è stata invece eseguita dagli addetti di Area Sicura.

Condividi questo articolo su