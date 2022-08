Terni, aviosuperficie chiusa per il cinema: scontro e ‘big’ in arrivo

Aviosuperficie ‘Alvaro Leonardi’ di Terni, un agosto di fuoco e non per le alte temperature. Sì, perché c’è una battaglia giudiziaria già avviata e che ora prende ancora più vigore: tutto a causa dell’inibizione temporanea del traffico aereo dal 4 al 15 agosto. A qualcuno la cosa non va giù. Intanto sono in arrivo le maestranze per un produzione a firma Netflix con – tra i protagonisti – Charlize Theron e Luca Marinelli. Attualmente sono impegnati nelle zone del Lago d’Iseo e, a stretto giro, è previsto il passaggio in Umbria.

Gestori sul piede di guerra. Si allestisce set

La missiva porta la firma di Andrea Proietti (The Zoo), Roberto Romboli (Buzzard Aviation) e Villiam Peruzzi, proprietario di un terreno nell’area: «L’aviosuperficie Alvaro Leonardi, di proprietà del Comune di Terni, chiuderà i battenti dal 4 al 15 agosto. Inibito – spiegano – il traffico aereo su Terni e dintorni in un periodo di altissimo traffico, considerato il periodo feriale. Lo ha annunciato il gestore Terni Reti Surl con una laconica nota del 29 luglio agli operatori locali. Le ragioni? L’area è stata data in affitto a una produzione cinematografica per l’allestimento di un set. Nonostante il contratto di servizio e disciplinare tecnico-economico di esecuzione per la gestione dell’aviosuperficie, sottoscritto dal Comune di Terni e da Terni Reti in data 1° agosto 2016, preveda, all’articolo 5, che quest’ultima si faccia carico, tra l’altro, di garantire la piena e completa operatività dell’aviosuperficie per tutti i giorni dell’anno, con orari di apertura e chiusura coincidenti con le effemeridi aeronautiche». Sono decine gli operatori coinvolti.

Le conseguenze e l’accusa

Che succede dunque? «I disagi creati – proseguono i tre – ai gestori locali e all’utenza saranno notevoli e ci saranno certamente richieste di risarcimento danni agli enti gestore e proprietario. Terni Reti si rende quindi colpevolmente inadempiente alle proprie obbligazioni di gestore, mancando di assolvere a quella principale, ossia di tenere operativa la struttura per tutti i giorni dell’anno. L’avviso di chiusura nel periodo di maggior attività turistica ha avuto un preavviso di soli cinque giorni e ha così reso ancora più disagevole annullare le attività programmate da tempo e avvisare l’utenza. Sono già iniziate le schermaglie legali, con l’intimazione da parte dell’avvocato di Buzzard Aviation al Comune e a Terni Reti di revocare immediatamente il provvedimento di chiusura, paventando in difetto l’obbligo di risarcimento dei danni». Si parla anche di impossibilità di spostare i velivoli dalla pista. Scontro già in corso: «Cosa farà il Comune di Terni? È proprietario – chiudono Romboli, Proietti e Peruzzi – dell’aviosuperficie, ma anche socio unico di Terni Reti e, quindi, si trova in una condizione di conflitto di interessi. Il dubbio è se starà dalla parte dell’utenza e degli operatori e interverrà per evitare l’abuso; o se penserà all’introito per le casse di Terni Reti derivante dal canone di locazione dell’area. A tale proposito, un’altra domande si pone: se legalmente Terni Reti, gestore dell’aviosuperficie (con obbligo di completa operatività dell’aviosuperficie per tutti i giorni dell’anno), possa legittimamente affittare a terzi. La risposta verrà presumibilmente data dai magistrati»

La replica di Terni Reti e Devon House con la Theron



La società, sentita da umbriaOn in merito alla questione sollevata, «respinge radicalmente la ricostruzione riportata da Buzzard Aviation e annuncia che proseguirà l’azione legale nei confronti della stessa, per altro già avviata da mesi». Qualche problema c’era già prima in definitiva, al netto dello stop temporaneo di agosto. Carte bollate. Intanto c’è una produzione in arrivo in città nei prossimi giorni: da quanto si apprende si tratterebbe delle riprese del film – titolo provvisorio – Devon House, sequel del film Netflix (alle spalle c’è la Panorama Film srl) The Old Guard (2020). La troupe è ora impegnata nel nord Italia come riportato da diversi media lombardi. Nel gruppo figurano anche Uma Thurman e Matthias Schoenaerts. Saranno effettivamente sul posto? Vedremo. Si parla di circa 200 maestranze pronte ad arrivare in città.