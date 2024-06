Terni: scooterista morto a Pentima. Sabato l’autopsia

Verrà eseguita sabato 22 giugno, presso la medicina legale dell’azienda ospedaliera di Perugia, l’autopsia sulla salma di Marcello Calderigi, il 68enne di Arrone morto lunedì 17 giugno nell’incidente stradale accaduto lungo la strada statale 209 Valnerina, nei pressi del bivio di Pentima e a pochi metri dalle acciaierie di Terni. L’esame verrà svolto dal medico legale Marco Albore, incaricato dal pubblico ministero titolare del fascicolo, Giorgio Panucci. Fascicolo che vede indagato per omicidio colposo – un atto dovuto anche per procedere agli accertamenti medico legali alla presenza delle parti – il conducente dell’autocarro che trasportava alimenti, il 57enne S.L. residente a Perugia, contro cui è finito lo scooter condotto dalla vittima del sinistro. I familiari di Calderigi, attraverso l’avvocato che li assiste, hanno nominato il dottor Sergio Scalise Pantuso come consulente di parte per l’autopsia. L’indagato è difeso dall’avvocato Luca Pietrocola del foro di Perugia che, allo stesso scopo, ha incaricato il dottor Antonio Galzerano. Coinvolta anche la Vittoria Assicurazioni che prenderà parte all’accertamento medico legale tramite il dottor Marcello Salibra. Dopo l’autopsia, l’autorità giudiziaria dovrebbe concedere il nulla osta che consentirà ai familiari di Marcello Calderigi di fissare i funerali che si terranno ad Arrone.

