Terni, scopre di essere positivo al Covid e sparisce: ritrovato

Domenica mattina si era recato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni per degli accertamenti e, come da protocollo, al pronto soccorso era stato sottoposto a tampone per il Covid. Dopo aver appreso l’esito del test – positivo – l’uomo, un 70enne residente a Terni, forse spaventato o scosso, si era allontanato dal nosocomio facendo perdere le proprie tracce. Immediate sono scattate le ricerche da parte della Usl e delle forze dell’ordine, anche nel timore che potesse aver compiuto qualcosa di grave. Invece il 70enne, dopo qualche ora, è stato fortunatamente rintracciato dai carabinieri della Compagnia di Terni non distante dalla zona dell’ospedale, presso l’abitazione dove di fatto vive, pur essendo domiciliato in un’altra zona di Terni. Per lui scatterà quindi, con l’eventuale conferma della positività, l’isolamento domiciliare obbligatorio. Si tratta della persona la cui positività era emersa domenica nel quotidiano bollettino della Regione Umbria, la prima dopo undici giorni caratterizzati dall’assenza di nuovi casi.

UMBRIAON – SPECIALE CORONAVIRUS