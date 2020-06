Un nuovo positivo dopo 11 giorni. A Terni

Dopo undici giorni senza nuovi casi di Covid-19 in Umbria, fra le ore 8 di sabato 6 e di domenica 7 giugno è stato registrata una positività al virus, la numero 1.432 dall’inizio dell’emergenza (numero che comprese guarigioni e decessi). La persona risultata positiva al tampone risiede a Terni ed è stata posta in isolamento contumaciale domiciliare. Fra venerdì e sabato il numero degli attuali positivi a Terni era sceso da 13 a 12 ed ora, con il nuovo caso, è tornato a 13 persone affette da Covid.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Attuali positivi, guariti, tamponi

Il numero degli attuali positivi passa così da 36 a 37, in ragione del fatto che nelle ultime 24 ore non sono state registrate nuove guarigioni (1.319 in totale). Fermi anche i decessi legati al Covid (76). I tamponi effettuati fra sabato e domenica mattina sono stati 843 per un totale di 76.179.

Ricoveri e isolamenti

Scendono da 13 a 12 le persone positive ricoverate in ospedale (è stato il nosocomio di Pantalla a far registrare una dimissione nelle ultime 24 ore), 2 delle quali (invariato) in terapia intensiva. Per ciò che attiene le persone in isolamento – positive e non – il calo registrato è stato di 14 unità: al momento sono 273. In totale 25.060 coloro che sono usciti dalla ‘misura’ dall’inizio dell’emergenza coronavirus.

Articolo in aggiornamento