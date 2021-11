Terni, scuola ‘Fatati’ verso l’intitolazione a Marco Collazzoni

di S.F.

L’intitolazione del plesso della scuola media della ‘Felice Fatati’ – Campomaggiore, area Terni nord – a Marco Collazzoni, il musicista scomparso prematuramente a 50 anni lo scorso 4 gennaio per via di un male incurabile. L’iter è scattato su richiesta di chi, tra i tanti, ha avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le sue qualità umane e artistiche nel corso degli anni, vale a dire l’istituto scolastico della dirigente Ilaria Santicchia.

La volontà



L’iter prevede che l’esecutivo comunale approvi il parere positivo sull’istanza della scuola – tecnicamente la procedura è capo dell’ufficio scolastico – e, per chiudere il cerchio, l’autorizzazione da parte della prefettura in deroga ai dieci anni previsti per l’intitolazione di un’area pubblica, strutture, zone di circolazione o strutture sportive. Collazzoni ha lasciato ricordi e momenti positivi a chi ha avuto la fortuna di frequentarlo: l’istituto comprensivo Felice Fatati a gennaio ne avevano ricordato le «tante attività, iniziative, i progetti, i momenti belli che abbiamo condiviso con Marco. Egli più volte ripeteva che per lui entrare a far parte del corpo docenti della scuola secondaria del Fatati era un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Oggi possiamo dirti, adorato Marco, che sarai per sempre con noi, non sarai mai dimenticato». Da qui la volontà di dedicargli parte del plesso di via delle Terre Arnolfe.