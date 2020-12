Palestra Oberdan Terni Dopo un anno arriva approvazione progetto

di S.F.

Progetto complessivo per un importo di poco superiore ai 342 mila euro, 288 dei quali già finanziati ed una necessità di integrazione – della pratica se ne occuperà l’ufficio speciale ricostruzione della Regione – per i restanti 54. Questa la cifra per l’adeguamento sismico della palestra della primaria ‘Oberdan’ a Terni, argomento sul quale nei mesi conclusivi del 2019 si sviluppò un prolungato dibattito per chiedere al Comune di agire rapidamente: ad un anno di distanza – non si va proprio di fretta – c’è un altro passaggio.

PALESTRE ‘OBERDAN’, L’ISTITUTO IN PRESSIONE

NOVEMBRE 2019, AFFIDATO L’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE

Via libera dopo un anno

L’esecutivo Latini ha approvato – in linea tecnica – il progetto definitivo. L’iter si è sviluppato in seguito al terremoto 2016 sul territorio umbro ed i successivi problemi d’inagibilità che hanno riguardato la struttura interna dell’istituto scolastico; nel contempo le attività si sono svolte presso la palestra di palazzo Ratini, alla ‘Manassei’, nel seminterrato. Il finanziamento a disposizione da 288 mila euro fa riferimento al programma straordinario per la riapertura delle scuole in Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio grazie alla specifica ordinanza dell’11 luglio 2017 per il fondo ricostruzione delle aree terremotate: a tre anni e mezzo di distanza si è ancora nella fase di progettazione. Ad esserne occupato in prima battuta è l’ingegnere Stefano Marinozzi. L’importo a base di gara sarà di 285 mila euro.

OTTOBRE 2019, L’SOS LANCIATO IN COMMISSIONE CONSILIARE

Prossimi passaggi

Non è finita qui. Ora il progetto definitivo sarà inviato all’Usr della Regione per ottenere l’approvazione e la concessione dei restanti fondi per procedere con l’iter di adeguamento sismico. La sensazione è che ci vorrà ancora un bel po’ di tempo nonostante le sollecitazioni – a più riprese – dell’autunno 2019.