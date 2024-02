Terni: seduta ‘sul filo del rasoio’ a palazzo Spada. Botta e risposta sulle dimissioni del sindaco, poi il clima si placa

Condividi questo articolo su

















«Ciò che accade oggi a Terni è ciò che io ho promesso a quei 20 mila cittadini che mi hanno votato. Cioè una politica nuova, diversa, più rivolta al servizio per gli altri. Io quando giro per la città saluto tutti, per primo, ma c’è chi non mi saluta. E allora io sono il sindaco dei cittadini che mi vogliono e mi hanno votato. C’è chi mi sta ‘convincendo’ a ritirare le mie dimissioni: Cecconi (FdI), Filipponi (Pd), l’assessore regionale Melasecche. Mi sono detto: ma posso lasciare i miei 20 mila cittadini nelle mani di questi? Comunque, quando avrò messo a posto le cose che non andavano in Alternativa Popolare, e se Lorenzo Filippetti si è dimesso significa che qualcosa bolliva in pentola, vedremo cosa decidere in ordine alle mie dimissioni». Non pochi temevano una seduta da ‘saloon’ lunedì al consiglio comunale di Terni. Le dimissioni formalizzate dal sindaco Stefano Bandecchi per problemi interni al suo partito – Alternativa Popolare -, le conseguenti polemiche e la richiesta – da parte di consiglieri e rappresentanti di AP – di fare marcia indietro. Le dimissioni del coordinatore provinciale del partito Lorenzo Filippetti, le tensioni via social con Fratelli d’Italia. Poi ci si è messo pure un avviso di garanzia notificato lunedì mattina dai carabinieri del comando stazione di Terni al sindaco, per i fatti della seduta consiliare del 28 agosto. Insomma gli ingredienti c’erano tutti, non a caso la polizia Locale e la polizia di Stato erano presenti in Comune per ‘monitorare’ e gestire la seduta, così come polizia e carabinieri erano di stanza in corso del Popolo se mai la situazione fosse precipitata. E invece, fortunatamente, caos non c’è stato. Tensioni sì, diverse, per lo più politiche, con i lavori sospesi in almeno un paio di occasione su decisione della presidente dell’assemblea Sara Francescangeli che ha voluto anche disinnescare quelli che a suo giudizio non erano interventi pertinenti ma ‘provocazioni’ di singoli consiglieri comunali dirette al sindaco. Così Bandecchi la sua ulteriore spiegazione del perché si sia dimesso – e durante la seduta ha continuato a parlare da sindaco, di certo non come qualcuno orientato a ‘mollare’ – le ha ribadite soprattutto fuori dalle mura del palazzo, alla stampa. In aula, la seduta è stata sospesa quando è iniziato un botta e risposta con il pubblico ma pure quando alcuni consiglieri hanno iniziato ad incalzare il primo cittadini su questioni che la presidente ha ritenuto non pertinenti. Alla fine nessun ‘corpo a corpo’ et similia, ma a tratti un clima da rodeo che a palazzo Spada sembra essere diventato di casa.

