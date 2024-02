Terni, Alternativa Popolare: si è dimesso il coordinatore provinciale Lorenzo Filippetti

Dopo le dimissioni di Stefano Bandecchi da sindaco di Terni – venti giorni dal 9 febbraio per ripensarci o meno -, l’appello del vice sindaco e coordinatore regionale di Alternativa Popolare, Riccardo Corridore, insieme alla giunta e ai consiglieri che gli hanno chiesto di fare marcia indietro, ora – la notizia è di domenica mattina – arriva la prima clamorosa uscita di scena dai ruoli dirigenziali di Alternativa Popolare a Terni. Si è infatti ufficialmente dimesso il coordinatore provinciale del partito, l’avvocato Lorenzo Filippetti, nominato nel giugno 2023 insieme al coordinatore comunale Riccardo Parca, dopo la clamorosa vittoria elettorale alle amministrative di Terni. Filippetti non firmerà pertanto il documento con cui AP Terni chiederà ufficialmente, a stretto giro, al sindaco Bandecchi di ritirare le dimissioni. Nella missiva inviata domenica mattina al partito, Lorenzo Filippetti scrive: «Con la presente il sottoscritto intende comunicare le proprie dimissioni da coordinatore provinciale di Alternativa Popolare. Tale decisione matura all’interno di una riflessione che vede venir meno i punti di condivisione politica e amministrativa. Elementi, questi, a fondamento dell’impegno profuso nello svolgimento dell’incarico ricevuto. L’amore per Terni e per il suo futuro saranno comunque il motore del mio impegno civico al di fuori del partito». Alla base della decisione ci sarebbero, fra le motivazioni, modalità sostanzialmente differenti rispetto al coordinatore regionale Corridore, in particolare nella gestione politica di alcune situazioni. La pressione su Filippetti – con cui lo stesso coordinatore regionale Corridore era stato abbastanza ‘freddo’ nella conferenza stampa di sabato («se lui e il coordinatore comunale sono ancora nei loro ruoli è perché hanno anche la mia fiducia» aveva detto) – era cresciuta a seguito delle dimissioni del sindaco e anche in relazione al recente congresso programmatico nazionale di Terni che non ha avuto, per stessa ammissione di Corridore, un’adesione all’altezza delle aspettative. Filippetti era stato per alcune settimane anche in predicato di salire al vertice del Servizio Idrico Integrato, nel contesto di un’operazione sostenuta anche da alcuni amministratori e sindaci di centrosinistra ma mai concretizzata.

«Apprendiamo delle dimissioni di Lorenzo Filippetti – la nota del gruppo M5S a firma Thomas De Luca, Claudio Fiorelli, Luca Simonetti e Fabio Moscioni – dal ruolo di coordinatore provinciale di Alternativa Popolare, una scelta che comprendiamo, fatta da una persona di grande valore, conosciuta e benvoluta che con la sua famiglia appartiene al tessuto sano di questa città da decenni. Ben distante nei modi e nello stile da personaggi comparsi dal nulla che oggi stanno dividendo la nostra comunità con atteggiamenti violenti, volgari e a tratti sempre più patetici. Trasformando costantemente il dibattito politico in una commedia di Mario Merola. Una commedia che vede come ultimo atto di un gruppo che perde pezzi, nonostante le rassicurazioni del Vice sindaco, la sottoscrizione di una lettera umiliante da parte di quei consiglieri comunali e assessori letteralmente presi a pesci in faccia da un leader politico inaffidabile, un soggetto che presto li lascerà soli tra l’inimicizia e l’odio seminato a Terni, di cui solo loro si faranno carico quando tutto sarà finito. Ribadiamo la nostra stima in Lorenzo Filippetti, una persona di valore il cui contributo per questa città resta fondamentale e che siamo certi continuerà il suo percorso a testa alta e con la spina dorsale dritta, così come ha sempre fatto in questa terra dove è nato. Per noi Lorenzo sarà sempre un interlocutore gradito, anche per costruire la Terni di domani ».