Terni, primo luna park in era Covid e green pass: la fotogallery

Due anni di attesa e ora, dopo lo stop imposto dal Covid nel 2020, sabato pomeriggio c’è stata la riapertura del luna park in vocabolo Staino, a Terni. Così come accaduto per i ‘Baracconi’ a Perugia e negli altri spettacoli viaggianti del territorio, green pass obbligatorio – in teoria, come indicato dai cartelli, bisognerebbe indossare anche la mascherina seppur in un contesto all’aperto – per l’accesso nelle attrazioni (68 quelle autorizzate dal Comune in totale) al chiuso. Poi da lunedì 6 dicembre ci sarà qualche novità con l’introduzione del super green pass. Da segnalare un buon afflusso di persone, in particolar modo – come di consueto – di giovanissimi.

