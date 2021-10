Terni, primo luna park in era Covid: via libera per 68 attrazioni

di S.F.

Trentuno piccole attrazioni, trentadue grandi e, a chiudere il cerchio, cinque grandi. Per un totale che raggiunge quota sessantotto, in linea con quelle degli anni del pre Covid: a novembre, salvo sorprese, tornerà il luna park in vocabolo Staino a Terni ed in tal senso è arrivato il via libera da parte della direzione polizia Locale a guida Gioconda Sassi. A Perugia i

Torna il luna park



C’è una novità rispetto al passato, vale a dire l’attrazione booster. C’è anche il via libera a tre attività complementari legate alla gastronomia: come di consueto il luna park in città sarà attivo dall’ultimo weekend di novembre fino all’ultima domenica di gennaio, con possibilità di proroga fino a tutto febbraio. Nell’atto firmato dalla comandante Gioconda Sassi viene specificato inoltre che l’obiettivo «è quello di una sempre maggiore fruizione del parco stesso in termini di spettacolarità e di immagine». Nelle scorse settimane si sono svolto incontri con gli operatori del luna park per chiudere il cerchio e poter tornare a Terni dopo lo stop forzato – non mancarono le polemiche a livello nazionale – del 2020 per via della pandemia. Lo scorso anno l’approvazione arrivò ben prima, nel mese di agosto. A Perugia i cosiddetti ‘baracconi’ sono già attivi con obbligo di green pass per accedere.