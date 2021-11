Terni, luna park dal 27: scatta il montaggio. «Felici, ci è mancato»

di S.F.

Nessun contrattempo dell’ultimo minuto, torna a distanza di due anni il luna park a Terni. Nelle scorse settimane le interlocuzioni con palazzo Spada per l’organizzazione, quindi i depositi cauzionali per la partecipazione e il via libero definitivo: l’inaugurazione delle giostre in vocabolo Staino è fissata per sabato 27 novembre, come comunicato nella notte tra martedì e mercoledì dagli stessi operatori. Come stabilito ad ottobre l’ok c’è per 68 attrazioni, cinque delle quali grandi. Resterà attivo fino a tutto febbraio: «Siamo felicissimi, ci è mancata Terni perché per noi è una seconda casa. Io sono 45 anni – spiega Manuel Torboli, uno dei membri della commissione dei giostrai – che vengo a Terni e ne ho 50».

Posizionamento e controlli

Mercoledì mattina allo Staino opera di bonifica e posizionamento da parte di coloro che già si sono attivati per il montaggio delle strutture in vista dell’inaugurazione. Seguendo ciò che è accaduto a Perugia, è previsto l’obbligo di green pass – per le giostre al chiuso saranno gli stessi privati a chiederlo – per accedere all’area con possibilità di controlli a campione da parte della polizia Locale: «Non essere venuti lo scorso anno è stato uno shock, è la tappa più lunga che abbiamo in programma», puntualizza Torboli. Dieci giorni e si riparte.