di S.F.

Servizi educativi comunali a Terni, c’è il via libera al calendario scolastico 2025-2026. A firmarlo è il dirigente all’istruzione Francesco Saverio Vista: il primo passaggio riguarda la presa di servizio degli operatori dei servizi generali lunedì 25 agosto a partire dalle 7.30.

IL CALENDARIO 2025-2026 DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI

RISALE IL PRESSING SUL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO: INTERROGAZIONE

Nell’atto si fa riferimento al fatto che è «ancora in corso la fase delle trattative sindacali relative alla contrattazione decentrata per il personale dei servizi educativi comunali, in attesa delle concrete applicazioni». Non solo. Il piano effettivo di formazione per il personale «è stato ripristinato e definito quale strumento programmatorio e di reale sviluppo, in forma coorganizzata con il personale destinatario, tenuto conto degli obblighi dell’ente di garantire una formazione continua e specifica». Successivamente ci sarà la possibilità di formalizzare nel documento quanto non specificato finora. Il responsabile del procedimento è il funzionario con elevata qualificazione Corrado Mazzoli.

IN ARRIVO L’AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO MENSE: GEMOS IN TESTA

Le educatrici prenderanno servizio il 1° settembre: «Il servizio mensa per il personale è assicurato da lunedì 1 settembre 2025, è previsto esclusivamente per gli educatori in turno pomeridiano». Con nuovi inserimenti dei piccoli previsti dal 16 settembre. Ciò per i nidi d’infanzia. Passando alle scuole dell’infanzia, i nuovi ingressi ci saranno dal 22 settembre e apertura all’utenza per la settimana precedente.