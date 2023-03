Terni: si aggira armato nel parcheggio della passerella ferroviaria. Denunciato 82enne

Le segnalazioni sono scattate sabato mattina: un uomo armato di fucile, con fare per nulla tranquillo, si stava aggirando nel parcheggio della passerella ferroviaria di via Ettore Proietti Divi, a Terni. Per questo gli agenti della squuadra Volante hanno raggiunto la zona, individuando subito l’uomo – un 82enne ternano – in evidente stato di agitazione. Dopo aver tentato di parlare con lui, inutilmente, sono riusciti a distrarlo e a sfilargli l’arma dalla spalla: un fucile da caccia che portava a tracolla, inserito nella custodia. Dagli accertamenti – spiega la questura di Terni – l’anziano è risultato detentore di altre armi e di licenza scaduta lo scorso gennaio. Gli agenti hanno quindi provveduto al ritiro cautelare delle armi in suo possesso e della licenza. L’82enne è stato poi denunciato per porto abusivo di armi ed è stata contattata la prefettura per l’emissione del provvedimento di divieto di detenzione.

