Terni: si barrica in casa con la figlia piccola. Irruzione e salvataggio

Momenti decisamente complicati nella tarda mattinata di martedì a Terni, presso un appartamento adibito a struttura di accoglienza in zona Polymer. Polizia di Stato – in particolare la squadra Volante di Terni -, i vigili del fuoco del comando provinciale e gli operatori del 118 si sono portati sul posto perché una ospite, una 39enne di nazionalità ucarina, madre di una bimba di pochi anni di età, stava dando pesantemente in escandescenze: si tratterebbe di una donna psicologicamente molto provata per questioni personali. La 39enne si era barricata nella sua stanza – chiusa dall’interno – insieme alla figlia e sono stati laboriosi e affatto semplici i tentativi degli agenti e dei pompieri di accedere per mettere tutti al sicuro. Alla fine i poliziotti, mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza la finestra della stanza, sono riusciti ad aprire la porta e la scena che si è palesata di fronte agli occhi dei soccorritori, ha fatto temere il peggio: la donna teneva in braccio la piccola e con l’altra mano ha afferrato un coltello, di quelli di tipo ‘svizzero’. Questione di istanti ed è stata subito disarmata e bloccata dalla polizia, che ha messo al sicuro la piccola – che non ha riportato alcuna conseguenza fisica – e affidato la donna, in preda ad un forte stato di agitazione, alle cure degli operatori del 118 che l’hanno trasportata in ospedale.

