Terni: si barrica in casa e minaccia di far saltare in aria il palazzo. Tutti in salvo

Momenti piuttosto tesi e complicati, quelli di venerdì sera in un condominio di via Montebello, a Terni, nella parte del quartiere San Giovanni prossima a via XX Settembre. Un uomo, in evidente stato di alterazione e già seguito dai servizi dedicati alle persone in difficoltà psichica, si è barricato in casa – un appartamenti al secondo piano – insieme alla madre minacciando di farla finita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni, gli operatori del 118, gli agenti della squadra Volante della questura ed anche una psicologa. L’uomo, durante quei concitati e lunghi momenti, ha anche minacciato di far saltare in aria la palazzina, aprendo il gas. Per questo il personale del 115 ha provveduto sia a chiudere temporaneamente l’erogazione del gas che a gestire l’evacuazione dei residenti, a scopo precauzionale. Alla fine, intorno alle ore 23 e dopo un lungo tira e molla, l’uomo si è consegnato alla polizia e quindi alle cure del 118 in ragione del suo profondo stato di alterazione.

