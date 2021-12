Terni, si è spento Gianfranco Tiberi: imprenditore ed ex patron della Ternana

Cordoglio a Terni per la scomparsa di Gianfranco Tiberi, ex presidente della Ternana Calcio dal 1975 al 1979, in serie B. Costruttore edile fra i protagonisti della crescita di Terni e della Ternana, aveva 97 anni ed è venuto a mancare nella mattinata di venerdì. I funerali si terranno domenica 12 dicembre, alle ore 15 nella chiesa di San Francesco. Originario di Spoleto ma stabilitosi a Terni in giovane età, Gianfranco Tiberi ha saputo rappresentare due mondi – quello del ‘fare impresa’ e quello sportivo – con la stessa lungimiranza, signorilità e impegno. A piangerlo sono i suoi cari, i tanti che lo conoscevano e che nel tempo hanno avuto la fortuna di apprezzarne le qualità umane e professionali.

