LE FOTO

Incidente stradale autonomo, all’alba di domenica, in strada di Collescipoli, a Terni. Il conducente di un’autovettura Audi ne ha perso il controllo, finendo per ribaltarsi. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Terni e i colleghi della squadra Volante per gli accertamenti e i rilievi di rito. Da quanto appreso, non risultano feriti. Intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni.