Terni, si ribalta con l’auto sul Rato: muore 24enne ternano

Grave incidente stradale nella notte fra sabato e domenica, intorno alle ore 1.30, lungo il Rato (SS 675, chilometro 8) all’altezza dei distributori di carburante – a poche centinaia di metri dagli svincoli di Terni ovest/nord – in direzione Orte. Un giovane ternano di 24 anni, M.R. le sue iniziali, nei pressi dello scambio di carreggiata per i lavori in corso, è finito con la sua Audi A1 contro la cuspide – particolarmente violento l’impatto – ribaltandosi più volte: l’auto si è fermata circa 200 metri oltre il punto del primo schianto. Il ragazzo è stato anche sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo sull’asfalto: è lì che gli operatori del 118 – intervenuti subito sul posto unitamente agli agenti della polizia Stradale di Terni ed ai vigili del fuoco – lo hanno soccorso, trasportandolo in ospedale in condizioni gravissime. Gli stessi agenti della Stradale hanno effettuato i rilievi, ausiliati dai carabinieri del Nor di Terni per la gestione della viabilità, volti a ricostruire la dinamica del sinistro che non ha coinvolto altri veicoli.

Aggiornamento

Purtroppo il ragazzo, che risiedeva nel quartiere di San Giovanni con la propria famiglia, non ce l’ha fatta. È venuto a mancare nella notte all’ospedale di Terni dopo le prime cure e i disperati tentativi di salvargli la vita: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. A comunicarlo è l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’.