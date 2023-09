Terni: si schianta con la moto contro l’auto che fa inversione. Grave 45enne ternano

LE FOTO

Serio incidente stradale nella tarda mattinata di giovedì lungo la strada statale 209 Valnerina, all’altezza di Cervara, nel territorio comunale di Terni. L’impatto è stato fra un moto Yamaha con in sella un 45enne di Terni (M.G. le sue iniziali), che procedeva in direzione Cascata delle Marmore, ed un’autovettura Fiat Panda che, condotta da un anziano, era partita dal lato destro della carreggiata per fare inversione e dirigersi verso Terni. Particolarmente violento lo scontro fra la moto e la parte laterale sinistra del veicolo, in seguito al quale il centauro è rimasto gravemente ferito. Soccorso dal 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. In sella ad un’altra moto che lo precedeva c’era una donna, la compagna, che si è fermata in tempo, evitando l’impatto ma assistendo direttamente all’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni, gli agenti della polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità – la strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni – e gli operatori di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.

