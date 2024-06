Terni: si schiantano con la moto contro un albero. Due giovani gravemente feriti

LE FOTO

Grave incidente stradale nella tarda serata di giovedì, poco prima delle olle ore 23, in viale Turati a Terni, all’altezza della rotatoria di viale Trento. Si è trattato di un sinistro autonomo in cui un centauro ternano di 28 anni (A.S. le sue iniziali) ha perso il controllo della propria motocicletta, una BMW GS, andando a schiantarsi contro un albero, poi contro un palo della segnaletica verticale, cadendo infine a terra. Feriti seriamente sia lui che il passeggero della moto (il 27enne P.G. originario di Castiglione del Lago e residente a Terni): sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati d’urgenza all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Entrambi – riferisce l’azienda ospedaliera di Terni – hanno riportato la frattura del femore: il 28enne è stato sottoposto ad intervento chirurgico e quindi ricoverato in rianimazione con riserva di prognosi, mentre il 27enne è stato ricoverato in ortopedia con una prognosi iniziale di 60 giorni. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni. Operativi anche gli addetti di Area Sicura per il ripristino della carreggiata.