Terni, si spegne la luce e arrivano i ladri

di F.L.

Ha architettato un escamotage decisamente diabolico il ladro (o più probabilmente i ladri) che lunedì mattina ha messo a segno un furto all’interno di uno studio di fisioterapia in via Battisti, a Terni. La titolare, da sola all’interno del locale, è stata sorpresa per due volte in pochi minuti da un improvviso blackout, che l’ha costretta ad uscire dallo studio per raggiungere i contatori dell’energia elettrica al piano sottostante.

Amara scoperta

La giovane ha lasciato la porta dell’appartamento aperta, vista la breve distanza da percorrere, ma al ritorno, dopo la seconda interruzione dell’elettricità, ha fatto un’amara scoperta: dalla sua stanza erano nel frattempo scomparsi lo smartphone, il portafoglio – all’interno 100 euro, oltre a tutti i documenti e le carte – e l’agenda. Immediato il blocco del bancomat (fortunatamente nessuno è riuscito a prelevare nulla) e la denuncia del furto in questura.

State attenti

Non è escluso, come accennato, che i malviventi abbiano agito in coppia, uno nascosto tra i contatori e le scale e l’altro impegnato a mettere concretamente a segno il colpo. Di certo per la donna, con il senno di poi, la paura è stata tanta e ora, con il suo racconto, vuole mettere in guardia altri cittadini rispetto a possibili episodi simili.