Terni: sicurezza sul lavoro. ‘Stangato’ negozio interno ad un centro commerciale

«Gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro» sono state riscontrate dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Terni presso «un negozio specializzato in profumeria, toelettatura ed igiene personale – riferisce l’Arma ternana in una nota – ubicato all’intero di un importante centro commerciale di Terni». I militari hanno riscontrato «la mancanza del documento di valutazione dei rischi e la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile ‘rspp’». Il titolare del negozio è stato denunciato a piede libero e i carabinieri hanno disposto «la sospensione dell’attività imprenditoriale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza in materia di lavoro», oltre a comminare sanzioni amministrative e contravvenzioni penali per un ammontare di circa 10 mila euro.

