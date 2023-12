Terni, slitta il primo round sul nuovo regolamento Ztl

di S.F.

Slitta il primo round politico sul nuovo regolamento della Ztl a Terni che, salvo sorprese, entrerà concretamente in vigore dalla primavera 2024. Il confronto era atteso nel pomeriggio di martedì in III commissione, poi già da mattino i gruppi politici hanno deciso che non andava bene: prima l’accordo in I commissione tra il presidente Andrea Sterlini (AP), Francesco Filipponi (PD) e Marco Cecconi (FdI, sua la questione pregiudiziale sul tema) per chiedere alla presidente del consiglio comunale Sara Francescangeli ed a Claudio Batini (a capo della III commissione) di stoppare il tutto e rinviare, dopodiché il via libera effettivo a distanza di poche ore con 8 voti favorevoli e 0 contrari in III.

ZTL, NUOVO REGOLAMENTO: ZONE 30 E AUMENTO TARIFFE PER COMPENSARE I TAGLI DEI PERMESSI

IL NUOVO REGOLAMENTO COMPLETO – LEGGI (.PDF)

Il rinvio

«La III commissione non prevede aspetti legati alla viabilità», ha ricordato Cecconi nel pomeriggio. In aula anche il vicesindaco Riccardo Corridore: «Concordo con Cecconi, la competenza è della I commissione». Per una volta tutto liscio. Ma il pensiero è diverso in altri esponenti politici: «Non è un errore, ma un’interpretazione. Per me andrebbe discussa in commissione congiunta», la ‘difesa’ della Francescangeli. Sullo stesso filone il capogruppo AP Guido Verdecchia: «Non c’è alcun errore, probabilmente va valutata l’interpretazione». Filipponi si è espresso a favore della pregiudiziale: «In mattinata ho detto che speravo di trovarmi davanti persone serie perché Sterlini ha confermato che avrebbe richiesto di discuterla in I commissione giovedì. Spero non ci sia una crisi di maggioranza ascoltando l’intervento di Verdecchia. Altrimenti diventa il teatro dell’assurdo». La controparte di AP non ha lasciato scorrere: «Da noi ognuno dice la sua». Se ne parla giovedì mattina alle 11. Le tematiche da trattare sono un bel po’, a partire dal maxi taglio dei permessi e dalla necessità di compensare con l’aumento delle tariffe. Pronti a dare delucidazioni l’assessore Marco Iapadre, la comandante della polizia Locale Gioconda Sassi e il responsabile unico del procedimento, l’architetto Walter Giammari, tutti presenti nella giornata odierna.