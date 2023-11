Terni: ‘solita’ discesa, altro incidente con ragazza ferita e traffico congestionato

LE FOTO

Incidente stradale autonomo nella prima mattinata di martedì a Terni, lungo la ‘solita’ discesa che da via Eroi dell’Aria (Ponte le Cave) conduce in viale Borzacchini, direzione centro. Una giovane al volante di una Fiat 500, ne ha perso il controllo, finendo contro il guardrail – recentemente sistemato dopo decine di incidenti simili – e quindi di traverso sulla carreggiata. La ragazza, ternana, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale: dolorante ad una gamba, le sue condizioni – fortunatamente – non sarebbero serie. Sul posto, per la gestione della viabilità, ovviamente congestionata visto il luogo e l’orario del sinistro, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro, anche gli addetti di Area Sicura per il ripristino di piano stradale e guardrail. L’incidente fa seguito a tanti altri sostanzialmente identici: con il fondo stradale bagnato, quel tratto stradale – evidentemente pericoloso – richiede una cautela superiore alla norma.