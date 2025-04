di S.F.

Scavo di trincee e saggi sui terreni inclusi nel sedime dell’opera. L’input integrativo è della soprintendenza dell’Umbria e riguarda la prima fase preliminare per la realizzazione del sottopasso carrabile/ciclopedonale da oltre 4 milioni di euro a Cospea Alta: c’è l’affidamento diretto del Comune di Terni alla Piconi Evidio di Piconi Gian Carlo.

L’ARCHEOLOGA CHIARA SILLANI IN AZIONE PER IL SOTTOPASSO DI COSPEA

IL PATTO RFI-COMUNE PER LA REALIZZAZIONE: GLI IMPEGNI

Impegno di spesa contenuto – poco più di 9.200 mila euro compresa l’Iva – e via libera dopo la richiesta della soprintendenza per indagini archeologiche integrative sotto la supervisione dell’archeologa professionista Chiara Sillani. Nel documento firmato dal dirigente ai lavori pubblici, Piero Giorgini, viene evidenziata «l’assoluta urgenza di dare avvio agli scavi in modo da non pregiudicare la possibilità di eseguire i lavori principali dell’appalto interferenti con l’esercizio della linea ferroviaria nel periodo di interruzione programmata del traffico sulla stessa».

QUASI 100 MILA EURO PER POTER PROSEGUIRE. QUESTIONE DI PROGETTO

Contatto per le vie brevi con la Piconi Evidio, ribasso offerto del 3% sull’importo a base di affidamento calcolato dal Comune e via libera. La somma è inserita nel quadro economico generale della prima fase dal valore di 1 milione e 389 mila euro. Un lavoro rapido, di 4 giorni naturali e consecutivi.