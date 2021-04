Terni, spaccata dal barbiere: bottino 1.500 euro

di F.L.

Ladri in azione, nella notte tra mercoledì e giovedì, in un negozio di barbiere di viale Oberdan, a Terni. Oltre a trafugare circa 650 euro in contanti, i malviventi si sono portati via anche alcune macchinette tagliacapelli professionali dal valore di circa 200 euro l’una. Il bottino complessivo del colpo è così di 1.500 euro.

Il racconto

A fare l’amara scoperta, nella prima mattinata di giovedì, un cliente dell’attività (Expert Barber Shop il nome), che ha chiamato subito il titolare, Nakash Farooq, un giovane di origini pakistane. Dai segni lasciati, i ladri hanno probabilmente prima tentato di aprire la porta di ingresso, sia forzando la serratura che prendendo a calci il vetro, poi, non riuscendoci, hanno spaccato in mille pezzi la vetrina accanto. Si sono quindi diretti verso la cassa e, dopo aver forzato anche una vetrinetta con dentro vari accessori, prima di fuggire hanno afferrato le macchinette appese vicino agli specchi. «È un anno e mezzo che ho aperto questa attività e non era mai accaduto nulla di simile da queste parti» commenta sconsolato Farooq, che quindi dovrà ripagarsi anche gli ingenti danni. L’uomo ha subito chiamato il 113. La polizia in mattinata ha svolto i rilievi sul posto anche tramite gli operatori della scientifica.