Terni, spaccia cocaina sotto il Comune: 36enne in manette

Lo hanno sorpreso a spacciare cocaina sotto il Comune di Terni, in piazza Ridolfi. Per questo il 36enne tunisino N.E.R. è stato arrestato in flagrante, mercoledì pomeriggio, dagli agenti della IV sezione antidroga della squadra Mobile di Terni.

Fermato e perquisito

L’uomo aveva appena ceduto una ‘micro dose’ – 0,1 grammi – al prezzo di 20 euro a una cliente ternana. Entrambi sono stati fermati, lei per accertare la cessione – ed è stata segnalata in prefettura in quanto assuntrice – e lui per procedere alle perquisizioni personale e domiciliare. Gli accertamenti, svolti presso un’abitazione del centro di Terni dove il 36enne è ospite di una giovane, hanno dato esito positivo visto che sono state sequestrate alcune dosi di cocaina, canapa indiana e materiale per confezionare lo stupefacente. L’uomo, che si è assunto la ‘paternità’ di tutta la droga trovata dalla polizia di Stato, aveva con sé anche 90 euro in contanti.

Arresto convalidato

L’arresto in flagrante è stato poi convalidato giovedì dal giudice del tribunale di Terni, Dorita Fratini, che ha applicato nei confronti del 36enne la misura dell’obbligo di firma. L’udienza di merito si terrà il prossimo 11 maggio ed è possibile che il 36enne, difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli, chieda di accedere ad un rito alternativo.