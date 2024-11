Terni: spaccia senza sosta e accumula pene per 17 anni. Scappa in Germania ma viene trovato e arrestato

Chi lo aveva arrestato e denunciato più volte, fra il 2015 e il 2019 anche nell’ambito della nota operazione ‘White Bridge’ della polizia di Stato, ricorda che spacciava di tutto, specie nella zona di piazza Dalmazia e largo Ottaviani: hashish, marijuana, cocaina, eroina. E quando veniva portato in questura, era sempre ‘turbolento’: da qui anche precedenti per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Una lunga serie di reati che gli sono costati condanne definitive per 17 anni complessivi di reclusione. E quando gli era arrivato il ‘cumulo pena’ l’uomo, il 36enne del Marocco H.Z., era scappato in un paesino della Germania per evitare il carcere, per cercare di sfuggire alla giustizia italiana. Alla fine, però, la squadra Mobile di Terni lo ha individuato, trovato e fatto arreatare dalle autorità tedesche che hanno eseguito il mandato europeo emesso dalla Procura Generale di Perugia, guidata da Sergio Sottani. Adesso l’uomo, sbarcato a Linate con la collaborazione delle forze dell’ordine della Germania, è stato ristretto nel carcere di Bollate. E, assistito dall’avvocato Francesco Mattiangeli del foro di Terni, ha iniziato a scontare i 17 anni di carcere.

