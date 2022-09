Terni: spacciatori in monopattino con base a San Giovanni. Doppio arresto dell’Arma

Erano arrivati a Terni da pochi giorni ma, grazie ad alcune conoscenze – in particolare connazionali – nella zona di San Giovanni, avevano subito ‘avviato’ l’attività. Ovvero quella di spacciare droga 24 ore su 24 fra lo stesso quartiere e Cospea: una sorta di ‘supermarket’ sempre aperto. Ad incastrarli sono stati i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Terni che li hanno arrestati in flagrante martedì. Si tratta di due cittadini originari della Repubblica Dominicana di 34 e 30 anni.

Le attività di osservazione dei militari, partite a seguito del viavai sospetto nella zona di residenza dei due – in via Varese – hanno confermato che erano in tanti a rifornirsi: ternani ma anche provenienti dai comuni del circondario. Semplice il modus operandi: i due spacciatori, alternandosi fra loro, si muovevano rapidamente in monopattino, incontrando i clienti in un raggio di poche centinaia di metri dalla loro abitazione.

Dopo aver fermato vari acquirenti – tutti segnalati in prefettura -, i carabinieri sono entrati in azione e hanno perquisito i due cittadini dominicani. Fra controllo personale e dell’abitazione, sono emersi circa 120 grammi di cocaina purissima, una dose di hashish, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e circa 2 mila euro in contanti. Scontato l’arresto in flagrante dei due – che non svolgono alcuna attività lavorativa lecita ma sono dediti allo spaccio – poi convalidato dal tribunale di Terni.