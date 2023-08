Terni: sparo contro un’ambulanza in viale Trento. Indagini a tappeto

LE FOTO

Brutto e sconcertante episodio nella tarda mattinata di venerdì in viale Trento, a Terni, a pochi passi dalla farmacia comunale. I carabinieri del comando provinciale di Terni stanno indagando su un colpo, forse partito da una pistola ad aria compressa, sparato in direzione di un’ambulanza del 118. Il quel momento il mezzo di soccorso era fermo in sosta per una breve pausa del personale, sceso dal veicolo. Evidente il danno al parabrezza che, comunque, ha retto e non è stato sfondato, ma ‘solo’ scheggiato. Elemento, questo, che fa ipotizzare che lo sparo sia partito da un’arma ad aria compressa ma con un ‘proiettile’ rudimentale, forse metallico. Le indagini dell’Arma sono in corso e puntano a risalire all’autore del folle gesto – che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime – e relative motivazioni.