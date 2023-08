Terni: sperava nel tête-à-tête e invece l’hanno picchiato a sangue

Pesante disavventura per un ternano di circa 50 anni, venerdì sera. Pensava di andare ad un appuntamento per conoscere di persona una donna con cui aveva chiacchierato online – e in effetti la conoscenza c’è stata – ma poi è stato brutalmente aggredito. Una serata da dimenticare, finita in ospedale e – pare – con diverse contusioni e anche qualche punto di sutura al volto.

Tante speranze

Secondo quanto appreso, l’uomo era entrato in contatto con questa donna tramite un noto social network. Una parola tira l’altra e alla fine era arrivata la possibilità di conoscersi di persona, con appuntamento in un bar di via XX Settembre, a Terni. Lì i due si sono incontrati, sembra abbiano bevuto qualcosa insieme, poi hanno raggiunto il parcheggio retrostante. E lì, invece di proseguire nella conoscenza reciproca, forse la speranza del 50enne ternano era pure di scambiare qualche effusione, sono arrivate le botte.

La realtà

Un soggetto, si tratterebbe di un cittadino straniero ma le indagini sono in corso, è spuntato dal buio e ha aggredito il 50enne a suon di pugni e calci. Sembra con l’intento di portargli via la borsa che il ternano aveva con sé e che avrebbe strenuamente difeso. Insomma, la serata ha rivelato il suo vero – e amaro – volto nel giro di pochi istanti. Una trappola in piena regola, a scopo di rapina e che ha causato al 50enne – con i due poi fuggiti dalla scena – lesioni medicate dai sanitari dell’ospedale ‘Santa Maria’.

Indagini a tappeto

Dolore e amarezza ma anche la ferma determinazione che quanto accaduto non resti impunito. L’uomo ha chiamato i carabinieri e sporto denuncia: compito dell’Arma è ricostruire con dovizia di particolari l’accaduto e acquisire tutti quegli elementi che potrebbero ‘incastrare’ i malviventi. Che approfittando di una persona conosciuta da molti anche per la sua semplicità, per il modo magari ingenuo ma sicuramente sincero di vedere le cose, non ci hanno pensato su due volte ad inagganarla e pestarla a sangue.