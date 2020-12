Terni, ‘spiano’ le case per rubare: fermate due donne dall’Arma

Hanno notato due donne sulle scale, intente a spostarsi in maniera sospetta lungo le scale del condominio posto al civico 5 di via Mezenzio Carbonario, a Terni. Ad accorgersi della cosa, giovedì mattina intorno alle ore 11, sono stati i residenti dell’edificio, guardando attraverso gli spioncini dei portoni. Così è scattata la chiamata ai carabinieri.

Fermate

Le due donne erano state viste sostare di fronte ai portoni, forse perché impegnate a valutare se nelle case vi fosse qualcuno o meno, ovviamente con l’obiettivo di entrare e rubare. I due ‘carabinieri di quartiere’ in servizio, sono così giunti sul posto e hanno individuato e bloccato le due donne: entrambe 55enni, una originaria di Roma e l’altra di Viterbo, già gravate da numerosi reati contro il patrimonio, compresi furti in appartamento.

La spiegazione

Le due donne – che non sono state trovate in possesso di oggetti provento di furto – sono state comunque indicate all’autorità per l’emissione di un foglio di via dal Comune di Terni. A precisa richiesta circa le ragioni della loro presenza in città e in quel condominio, hanno spiegato di essere lì per avere incontri sessuali a pagamento con non meglio precisati clienti.