Terni, spintona 86enne e lo manda in ospedale con fratture e lesioni

Ha riportato la frattura di una spalla ed un trauma cranico, l’86enne originario di Bucine (Arezzo) e residente a Terni, che domenica mattina intorno alle ore 11.30, fra via Battisti e via della Rinascita, a Terni, è stato spintonato da un giovane che stava procedendo a piedi lungo il marciapiede nella sua stessa direzione. L’anziano, che stava andando a votare, ha battuto la testa contro il muro della Camera di Commercio ed è caduto male, riportando le lesioni – oltre ad un forte spavento – che lo hanno costretto ad essere soccorso dal 118 e quindi trattenuto in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Terni, intervenuti sul posto con il Nor. Secondo una prima ricostruzione, il soggetto che avrebbe spintonato l’86enne sarebbe un soggetto ‘problematico’ e già ampiamente conosciuto alle forze dell’ordine, pur non avendo precedenti per furti e rapine. La stessa vittima, sentita dai militari, ha escluso categoricamente il tentativo di rapina. In ogni caso il ragazzo, forse anche in ragione della sua andatura scomposta, nota a chi lo conosce, lo ha colpito e fatto cadere, peraltro mandando a quel paese quelle persone che, presenti sul posto e testimoni dell’accaduto, hanno cercato di fermarlo prima che si allontanasse definitivamente dalla scena. L’ipotesi di reato più plausibile, alla luce di eventuali denunce, è quindi quella di lesioni personali. Ma non sarebbe questa l’unica indagine di tale tipologia in corso sul soggetto.

