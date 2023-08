Terni-Spoleto: bus Gt perde bagagli in curva e tre auto si tamponano

Incidente stradale curioso e, per fortuna, senza gravi conseguenze nel tardo pomeriggio di domenica lungo la strada statale Flaminia fra Spoleto e Terni, all’altezza delle curve prossime allo svincolo per Cecalocco/Battiferro. Un pullman gran turismo condotto da un uomo di 63 anni e con a bordo una decina di persone, che stava procedendo in direzione Spoleto, all’altezza di una curva verso destra ha perso parte dei bagagli contenuti nella ‘stiva’ – almeno quattro valige e un monopattino – a causa dell’apertura improvvisa del portellone. Il fatto ha creato più di un problema, visto che sulla carreggiata opposta – in direzione Terni – c’è stato un tamponamento a catena che ha riguardato tre autovetture. Nessuna delle persone coinvolte, fra cui anche minorenni, ha avuto bisogno dell’assistenza da parte del personale del 118 in loco. Ma è possibile che fra di loro c’è chi decida di recarsi autonomamente al pronto soccorso per farsi refertare. Sul posto, per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’accaduto, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale dell’ufficio incidenti e del nucleo radiomobile.

