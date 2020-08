Terni-Spoleto, masso su binari: stop temporaneo

Problemi nel corso della notte fra lunedì e martedì lungo la linea ferroviaria Foligno-Orte, in particolar modo tra Terni e Spoleto. È scattata la sospensione dalle ore 5 di martedì – come informa Rfi – per un incoveniente tecnico alla linea: è stato attivato il servizio sostitutivo con autobus e i tecnici sono in azione per il ripristino e la piena funzionalità del tratto. La riattivazione c’è stata dalle 9.50 di martedì con riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

La motivazione: masso

L’interruzione è stata causata dalla caduta di un masso – già rimosso – sui binari tra Terni e Giuncano, al chilometro 116. L’inconveniente si è verificato durante i lavori alla linea di alimentazione – in notturna, non era previsto nessun passaggio di treni – già programmati da Rfi; contestualmente a ciò era stato deciso da Anas e dalla Provincia di Perugia di effettuare la messa in sicurezza del costone a lato della linea e, per questo motivo, Rfi aveva deciso di inviare una squadra supplementare proprio per il pericolo legato alla possibile caduta massi.

La ripresa e le conseguenze

Il traffico ferroviario lungo la Foligno-Orte è ripreso dalle 9.50. Notevoli gli effetti sulla mobilità: «Rallentamenti – la nota di Rfi – fino a 15 minuti per un Freccia, fino a 130 minuti per quattro Intercity, fino a 40 minuti per cinque Regionali, un Intercity deviato e dodici Regionali limitati nel percorso».