di S.F.

Una contabilità analitica per un totale di 79.695 euro, dei quali circa 65 mila euro per i servizi ed i restanti per l’Iva. Questo il ‘conto’ 2024 messo nero su bianco dal Comune di Terni per le attività di sponsorizzazioni private riguardanti la cura del verde pubblico e di spazi pubblici in generale, rotatorie in primis.

ESTATE 2023, LA ROTATORIA DI VIALE DELLO STADIO

Si tratta di un passaggio stabilità da quasi un decennio, dall’agosto del 2016, per fare un resoconto generale delle sponsorizzazioni. L’impegno di spesa complessivo vale dunque poco meno di 65 mila euro e in maggior misura vede coinvolta la Jacaroni Centro Diagnostico srl: importo netto sponsorizzato da 21.484 euro, il 33% del totale.

A seguire la Smac srl (10.599 euro), l’Impresa edile Struzzi Mauro Le Fontane srl (poco meno di 9 mila euro), Valnerina Antincendio srls (5.500 euro circa) e Salus Ambiente (5.144 euro). A firmare è il dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli, in questo caso anche il responsabile del procedimento. Nell’atto non c’è cenno alle sponsorizzazioni legate all’università Niccolò Cusano.