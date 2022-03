Terni, stacca l’energia elettrica all’ex e alla madre ed entra in giardino. Arrestato

Il giudice gli aveva vietato di avvicinarsi all’ex compagna e alla madre della donna. Ma lui – il 38enne ternano A.R., già noto nelle forze dell’ordine – nella notte fra sabato e domenica è stato sorpreso dai carabinieri del Nor di Terni all’interno della recinzione dell’abitazione dove vivono le due donne. I militari sono riusciti a ricostruire l’accaduto: entrando nell’area privata, l’uomo aveva disattivato la corrente elettrica dell’abitazione. L’Arma – nella nota diffusa – non chiarisce se l’intento del soggetto era quello di entrare pure in casa o fare ‘solo’ un dispetto di tenore persecutorio. L’arresto – su ordine del pm di turno – è scattato in flagrante per la violazione del divieto di avvicinamento precedentemente impostogli ed ora il 38enne si trova ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per lunedì.

