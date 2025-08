di S.F.

Progetto stadio-clinica, altro atto firmato dal dirigente – nonché Rup dell’iter – Piero Giorgini. Mentre la tifoseria della Ternana è in ansia (eufemismo) per le sorti della squadra dopo la mancata cessione, a palazzo Spada c’è un ulteriore step: c’è l’approvazione dello schema di convenzione.

TERNANA VERSO LA PENALIZZAZIONE: 1° AGOSTO DI ANSIA

Bene, cosa è cambiato? In sostanza Giorgini ha preso atto del «sopraggiunto aggiornamento dello schema di contratto di concessione» e ora c’è l’approvazione dello schema di convenzione «aggiornato e adeguato all’entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 del decreto legislativo 38/2021 e all’evoluzione societaria del proponente Ternana Calcio». Tuttavia, per ora, il documento non è reso pubblico.

31 LUGLIO 2025: APPROVATA LA CONVENZIONE

23 LUGLIO 2025, SUPERAMENTO DELLE PRESCRIZIONI REGIONALI

In teoria ora mancherebbe solo la firma. Sullo sfondo c’è però la situazione di stallo per la vendita della Ternana (i D’Alessandro sono ancora al vertice, nonché presenti in Stadium Spa) e soprattutto la vicenda dei pagamenti da ottemperare per evitare la penalizzazione. Vedremo. Due gli atti richiamati nell’atto firmato ieri, 31 luglio, oltre a quello della scorsa settimana: la nota del segretario generale Iole Tommasini del 29 luglio (non a disposizione per ora) e la ‘solita’ determina direttoriale del 4 novembre 2022 legata alla conferenza di servizi della Regione Umbria.