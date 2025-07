di S.F.

Il documento era atteso e ora ecco la firma. Il dirigente ai lavori pubblici e Rup, Piero Giorgini, ha firmato la presa d’atto del «sopraggiunto superamento delle condizioni/prescrizioni relative alla conferenza di servizi del novembre 2022 della Regione Umbria: il tema è ovviamente stadio-clinica ed il progetto definitivo di quasi tre anni fa. Con passaggio chiave: «Il combinato disposto tra la determinazione direttoriale regionale del 4 novembre 2022 e la presente determina di presa d’atto costituisce titolo abilitativo efficace per la realizzazione della struttura sanitaria».Seguono aggiornamenti

Cosa è successo in sintesi? L’atto è tecnico e riepiloga tutti i vari passaggi dal 2021 in avanti. Lo snodo da prendere in considerazione è tuttavia quello del novembre 2022, quando la Regione chiuse la conferenza di servizi in modo positivo. Ma con un bel po’ di prescrizioni da mettere in atto per ciò che concerne la struttura sanitaria (da ricordare che la costruzione, come noto da sempre, non equivale né all’automatico accreditamento né tantomeno al convenzionamento con il sistema sanitario regionale) nel terreno di proprietà della Ternana Women. Ora, quantomeno dal documento odierno, queste prescrizioni sono state superate. Si fa anche riferimento al 16 maggio 2025, quando la Ternana Calcio srl ha comunicato della NewCo Stadium Spa per la sottoscrizione della convenzione di concessione del progetto.

Il 18 luglio scorso il verbale di concordamento tra Ternana e Comune, quindi ieri (22 luglio) la società rossoverde ha inviato l’aggiornamento del Pef «firmato dal dottor Giuseppe Napoli e asseverato dalla Grant Thornton, oltre al contratto di comodato d’uso gratuito dell’area registrato presso l’Agenzia delle Entrate». Di mezzo c’è anche l’elenco riepilogativo di «distribuzione delle specifiche discipline sanitarie con relativi codici e posti letto accreditabili». E quali sarebbero? Riportiamo quelli contenuti nel documento ufficiale.

Chirurgia generale (6 posti letto), oculistica (2), medicina generale (6), ortopedia/traumatologia (40), ostetricia/ginecologia (2), otorinolaringoiatria (2) e, a chiudere il cerchio, recupero e riabilitazione funzionale (22). Per un totale di 80. A dare supporto al Rup nella valutazione generale ci ha pendato la Acg Auditing & Consulting Group srl, dopodiché sono stati richiesti i pareri all’avvocatura comunale. Infine l’invio dello schema di convenzione al segretario generale Iole Tommasini e al direttore generale Claudio Carbone. Tirata in ballo anche la vendita in corso della Ternana ad «altro operatore economico con esclusione dei diritti di proprietà del terreno dove il progetto definitivo in oggetto prevede la costruzione dell’immobile».

La condizione per il superamento del dissenso all’autorizzazione alla realizzazione – ricorda Giorgini – consistente nella mancata programmazione sanitaria regionale, «è venuta meno con l’emanazione della Dgr 1399 del 2023 che ha definito, tra l’altro, i posti letto per la Provincia di Terni e a seguito della quale sono state apportate le modifiche al progetto». E il proponente, vale a dire la Ternana, è «in possesso del titolo legittimante del terreno dove è prevista la realizzazione della struttura sanitaria, formalizzato con Atto di comodato d’uso gratuito – registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 19 luglio 2025 e consegnato con nota 22 luglio 2025».

Per quel che concerne l’edificio socio-sanitario si fa riferimento (oltre agli 80 posti citati sopra, definiti nel documento «accreditabili») anche a «42 posti letto del privato autorizzato». La determina odierna viene trasmessa alla Regione Umbria e al Rup della conferenza di servizi regionale del 2022, l’ingegnere Paolo Gattini. L’efficacia del documento ci sarà alla sottoscrizione della convenzione tra il Comune e la Stadium Spa. C’è possibilità – da prassi – di ricorso al Tar Umbria.