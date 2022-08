Terni, strada Sabbione-via Narni: restyling in vista con demolizione e ricostruzione

di S.F.

Un’area da riqualificare. D’altronde basta guardarsi un attimo intorno per comprendere che c’è più di qualche cosa da sistemare: siamo nell’area tra via Narni e strada di Sabbione, a pochi passi dal comando stazione dei carabinieri di Collescipoli. È qui che, quantomeno a giudicare dalla convocazione di servizi decisoria fatta scattare dal Comune di Terni, è in arrivo un restyling abbastanza corposo.

Demolizione e ricostruzione

L’atto, partito dalla direzione dell’urbanistica, è secretato. In ogni caso dall’oggetto della convocazione è facile comprendere di cosa si tratti: ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici ad uso produttivo. La zona è tutt’altro che ridotta andando a verificare sul piano regolatore le particelle coinvolte (quattro): centinaia di metri quadrati confinanti con la Co.me.c. srl e la Te.c.m.i. sas lungo le due vie.

Gli edifici

Nel corso degli anni in questo perimetro si sono succedute diverse aziende (ci sono ancora alcune insegne, come ad esempio quella di TuttaNatura) ma, come si può intuire da una rapida occhiata, diverse strutture sono fatiscenti. La proprietà dell’area risulta essere di una società del territorio impegnata in lavori di edilizia generale e costruzioni di edifici residenziali e non: su questo fronte c’è aria di investimento per una sistemazione generale della zona. Palla in mano al Comune per il via libera.