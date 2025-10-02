Cambia la viabilità in centro a Terni nel weeend per l’edizione 2025 di ‘Supercarslot’, l’iniziativa che coinvolge in particolar modo le auto d’epoca. Firmata la specifica ordinanza da parte del dirigente Federico Nannurelli.
Sabato 4 ottobre – dalle 7 alle 14 – è istituito il divieto di sosta con rimozione forzosa nell’area di parcheggio di piazza Buozzi dal lato di Superconti. Dalle 10.30 alle 12.30 c’è invece il divieto di sosta con rimozione nei primi 15 stalli di sosta in piazzale Vasi (cascata delle Marmore).
Domenica 5 ottobre dalle 8 alle 11 divieto di circolazione per tutti i veicoli (ad eccezione di quelli partecipanti alla manifestazione) nei tratti di via Roma compresi tra via dell’Arringo (uscita su via Roma direzione piazza Briccialdi garantita) e via Aminale/Barbarasa, nonché tra quest’ultime e piazza Europa. Dalle 8.30 alle 11 temporanea sospensione della circolazione per tutti i veicoli in uscita da via Cavour con ausilio dei movieri. Infine dalle 8 alle 14 divieto di circolazione per tutti i veicoli in piazza della Repubblica.
Terni: ‘Supercarslot’ compie cinque anni. Fra auto d’epoca e supercar si guarda anche al ‘green’