Terni, tampona assessore con un’auto rubata e fugge a piedi

«Ero ferma al semaforo di viale dello Stadio quando ho sentito una botta forte: un’auto aveva centrato la mia in pieno. Dolore a parte, mi sono spaventata, soprattutto vedendo la persona al volante fuggire a piedi». A raccontare la disavventura accadutale nel primo pomeriggio di venerdì è l’assessore comunale allo sport di Terni, Elena Proietti.

Il furto che spiega la fuga

L’incidente stradale – un violento tamponamento – pur dalla dinamica particolare (l’auto è piombata in velocità contro l’Audi dell’assessore Proietti, ferma) sarebbe anche banale se il soggetto non fosse sceso e fuggito di corsa. Un comportamento che troverebbe una spiegazione nel fatto che la vettura – una Fiat Uno vecchio modello – sarebbe stata rubata nella stessa giornata di venerdì a Terni. In tal senso accertamenti sono in corso, da parte della polizia Locale di Terni, per ricostruire la vicenda ed individuare il fuggitivo: un uomo di mezza età, brizzolato. La cui fuga potrebbe avere una spiegazione più che logica. Dopo il sinistro, Elena Proietti si è recata a casa: «Ma penso che a stretto giro mi farò visitare dal medico visto che, a freddo, ho iniziato ad avvertire diversi dolori causati dall’impatto».