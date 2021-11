Incidente stradale nella prima mattinata di venerdì lungo il Raccordo Terni-Orte, all’altezza del chilometro 10+000, nei pressi dello svincolo E45 in direzione Orte. L’impatto – un tamponamento a catena – è stato fra tre autovetture: non ci sono stati feriti ma ‘solo’ alcuni fisiologici disagi per la viabilità, con code poi smaltite non appena i veicoli sono stati rimossi. In campo gli agenti della polizia Stradale di Terni. Non si è reso necessario l’intervento del 118 né dei vigili del fuoco.

